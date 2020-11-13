محافظ أسوان يتفقد مواقع خدمية بمركزي إدفو وكوم أمبو

أجرى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الجمعة، جولة مفاجئة لبعض المواقع الخدمية بمركزي إدفو وكوم أمبو.

وتفقد المحافظ المركز الطبي بقرية المحاميد والمقام على مساحة 1200 م2 وذلك في استجابة منه لمطالب أهالي القرية حيث يجري حاليا تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء الجزئي به ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بتكلفة 22 مليون جنيه، ويضم المركز الطبي 4 أدوار تشمل عيادات خارجية ومعامل وتحاليل وأشعة ووحدة الغسيل الكلوي والتي تشمل 4 ماكينات ، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض .

ووجه محافظ أسوان المسئولين إلى عرض الموقف التنفيذي والإضافات المطلوبة بناء على مطالب أهالي القرية.

ثم توجه الحافظ إلى موقع مشروع الصرف الصحي بقرية المحاميد والذي بلغت تكلفته 40 مليون جنيه بطاقة استيعابية 3 آلاف م3/يوم حيث أعطى توجيهاته لرئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بتفقد المشروع ميدانيا والإسراع في معدلات تنفيذ الوصلات المنزلية، فيما تم الانتهاء بالكامل من مكوناته والتي تضم إنشاء محطة الرفع ومحطة المعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد بالمشروع، مكلفا مدير عام الشباب والرياضة بإعداد تصور متكامل لتطوير مركز شباب المحاميد وعرضه على المحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أعمال التطوير به.

واختتم عطية، جولته بزيارة قرية سلوا بحري التابعة لمركز كوم أمبو، وعقد لقاء جماهيريا مع المواطنين وحرص فيه على الاستماع لمطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم الملحة والتي تمثلت في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى مشكلة الخراجات التابعة لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة والمتعلقة بإرتفاع أسعار وفوائد أراضى المساكن القديمة المطلوب تقنينها بالقرية.

ووجه محافظ أسوان المسئولين بمتابعة كافة المشاكل والمطالب التي عرضها الأهالي وإيجاد الحلول العاجلة لها بما يساهم في تخفيف أي أعباء عن كاهلهم.