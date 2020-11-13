قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتحويل الهيئة إلى النظام الرقمي، ليتمكن المواطن من الحصول على خدمته عبر الهاتف المحمول.

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن الهيئة ترفع شعار التخفيف عن الأهالي من كبار السن، متابعًا: «نعمل على إعادة هندسة الإجراءات».

وأوضح أن الرئيس أوصى بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين، معقبًا: «دول أهلنا؟.. إحنا شغالين بنواصل الليل بالنهار»، بحسب تعبيره.

وتابع: «إذا نجحنا في وضع نظام يضمن لزوجتي وابنتي، بعد مقابلة رب كريم، إنهم يجدوا الخدمة الخاصة بهم تؤدى في نفس اليوم وبصورة لائقة يبقى نجحنا، غير كده إحنا مانجحناش»، على حد تعبيره.