 فيديو.. التأمين الاجتماعي: السيسي أوصى بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين - بوابة الشروق
الجمعة 13 نوفمبر 2020 3:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

فيديو.. التأمين الاجتماعي: السيسي أوصى بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 2:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 2:58 ص

قال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتحويل الهيئة إلى النظام الرقمي، ليتمكن المواطن من الحصول على خدمته عبر الهاتف المحمول.

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن الهيئة ترفع شعار التخفيف عن الأهالي من كبار السن، متابعًا: «نعمل على إعادة هندسة الإجراءات».

وأوضح أن الرئيس أوصى بضرورة رفع المعاناة عن المواطنين، معقبًا: «دول أهلنا؟.. إحنا شغالين بنواصل الليل بالنهار»، بحسب تعبيره.

وتابع: «إذا نجحنا في وضع نظام يضمن لزوجتي وابنتي، بعد مقابلة رب كريم، إنهم يجدوا الخدمة الخاصة بهم تؤدى في نفس اليوم وبصورة لائقة يبقى نجحنا، غير كده إحنا مانجحناش»، على حد تعبيره.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك