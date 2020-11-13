تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام تعاملات اليوم الجمعة وسط تلاشي حالة التفاؤل حول لقاح "كورونا" مع استمرار تزايد الحالات عالميا.

وانخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.5% إلى 25386 نقطة لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنحو 4.4%، مسجلا أول خسارة في 9 جلسات لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى منذ أكثر من 29 عاما، وانخفض المؤشر مع اتجاه المستثمرين لجني المكاسب وتزامنا مع هبوط "وول ستريت".

وخسر مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 1.3% عند 1703 نقاط.

وفقد مؤشر "شنغهاي المركب" 0.9% عند 3310 نقاط مسجلا خسائر أسبوعية هامشية بنحو 0.1%، وهبط "شنتشن المركب" بنسبة 0.2% إلى 2269 نقطة.

وأغلق مؤشر هانج سنيج في هونج كونج على انخفاض جزئي عند 26156 نقطة، فيما خالف سهم شركة التكنولوجيا الصينية "تسنسينت" الاتجاه، وارتفع بنسبة 4.33% في هونج كونج، وجاء ذلك بعد أن أعلنت الشركة أمس الخميس ارتفاع أرباحها الفصلية بأكثر من 80% عن العام الماضي.

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 200" الأسترالي 0.2% ليغلق عند 6405 نقاط.

وحذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمس الخميس من أن "الأشهر القليلة المقبلة قد تكون صعبة" على الرغم من التطورات الأخيرة على صعيد اللقاحات.

وقال باول "من السابق لأوانه تقييم الآثار المترتبة على الأخبار حول اللقاح على مسار الاقتصاد، خاصة على المدى القريب".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يمنع الأمريكيين من الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تمول وتدعم الخدمات العسكرية والاستخبارية والأمنية الصينية، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأمر التنفيذي يحظر على الشركات والأفراد الأمريكيين امتلاك الأسهم بشكل مباشر في أي من الـ 31 شركة التي حددتها الولايات المتحدة على أنها تساعد في تطوير الجيش الصيني وأجهزة الاستخبارات والأمن الصينية.

وتراجعت أسهم شركات قطاع الطيران في اليابان وسط مخاوف بأن تؤدي زيادة إصابات كورونا إلى تشديد القيود على الرحلات الجوية، فتراجع سهم "إيه إن إيه هولدنجز" بنحو 4.8%، كما انخفض سهم "جابان إيرلاينز" بنحو 1.9%.