وكيله: رجب بكار سينتقل إلى سيراميكا على سبيل الإعارة

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أعلن تامر النحاس وكيل أعمال رجب بكار الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، عن انتهاء المفاوضات مع سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأشارت تقارير صحفية عن مفاوضات رسمية بين رجب بكار والنادي الأهلي خصوصا بعد رحيل أحمد فتحي مطلع الموسم المقبل.

وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية لقناة"النهار": "بكار وقع لمدة موسم، علي سبيل الاعارة".

وأضاف: "يوجد بند في عقد رجب بكار مع سيراميكا يسمح بشرائه عقب نهاية الاعارة".

وعن توثيق عقد مروان محسن في اتحاد الكرة .. أجاب النحاس: "سيتم توثيقه في الفترة من 30 نوفمبر إلي 6 ديسمبر المقبل".

وأختتم النحاس أن استبعاد مروان من المنتخب وجهة نظر فنية، وعلي اللاعب أن يجتهد في التدريبات والمباريات للعودة مرة أخر لصفوف الفراعنة.