ــ الحرية الفردية أساس كل تقدم حضارى ومنبع الإبداع

تحلّ هذه الأيام الذكرى السادسة عشرة لرحيل المفكر الليبرالى د. سعيد النجار (1921ــ2004) الذى أثرى المكتبة العربية بكتبه ودراساته التى اتسمت دومًا بحس نقدى رفيع، ونزعة إنسانية رحبة، داعيا إلى مجتمع ليبرالى منفتح، يسمح بتحقيق التوازن بين الفرد والجماعة، بين الأهداف الاقتصادية والتطلعات الروحية، بين استقلالية الفرد والحاجة إلى الارتباط بالجماعة، من خلال دولة الحق والقانون والديمقراطية، كأساس للحرية والمساواة والتماسك الاجتماعى، على نحو ما نطالعه فى مؤلفاته: الليبرالية الجديدة ومستقبل التنمية فى مصر، الإصلاح الاقتصادى والمفاهيم الخاطئة، الجات والنظام التجارى العالمى، ماذا عن حقوق الإنسان؟ نظامنا السياسى فى مفترق الطرق، نحو تفسير مستنير للتراث... إلخ. وهو ما يقودنا إلى ضرورة التعرف على فكره، ولاسيما فى كتابه العُمدة «تجديد النظام الاقتصادى والسياسى فى مصر» الذى صدر فى جزأيْن عن«دار الشروق» عام1997، انطلاقًا من مقولة محورية لديه ترى أن «الفرد هو الحقيقة الاجتماعية التى تعلو فوق الدولة، وأن الدولة إنما هى وكيلته وخادمه للقيام بوظائف محددة، لا يجوز لها أن تتخطاها أو أن تفتات على حقوقه الأساسية إلا فى الحدود والشروط التى يضعها القانون»، مُضيفًا: «إن الحرية الفردية هى الإطار الصحيح لتحقيق تنمية شاملة مطردة، كما أنها أساس كل تقدم حضارى، ومنبع الإبداع، ومصدر الفضائل». غير أن د. سعيد النجار يبادر فيزيل اللبس الذى يَرين على مبدأ الحرية الفردية، ويصمه بالأنانية والمصالح الضيقة؛ ومن ثَمَّ لا يمزج الحق بالواجب، فيقول: «إن المسئولية الفردية هى الوجه الآخر للحرية الفردية، وهى لا تنظر إلى الفرد باعتباره كيانًا قائمًا بذاته، إنما تنظر إليه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من منظومة اجتماعية». وهنا يحرص على تأكيد العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد الحر ومفهوم العدالة الاجتماعية، مستفيدًا من «نظرية العدالة» التى قال بها «جون رولز وروبرت نوزيك»، طامحًا إلى ضرب من ضروب العدالة الاجتماعية يقترب من مبادئ حزب العمال فى بريطانيا أو الديمقراطية الاجتماعية فى البلاد الأوروبية. الأمر الذى حدا به إلى تلخيص فلسفته الليبرالية ومنهجتها فى دوائر ثلاث حدَّدها فى: الحرية.. العدالة.. العقلانية. لهذا لم يتوانَ عن تأكيد اللُّحمة القائمة بين الإصلاح السياسى والإصلاح الاقتصادى، وهو ما لم يُعره نظامنا السياسى اهتمامًا، وترك لجماعات الضغط والمصالح «الحبل على الغارب»، غير مبالٍ بتداعياته الخطيرة؛ ما دفع د. سعيد النجار إلى إرسال خطاب إلى رئيس الجمهورية عام 1995، نشره فى إحدى «رسائل جمعية النداء الجديد» بعنوان «نظامنا السياسى فى مفترق الطرق»، بعد أن وجد نفسه غير قادر على تلبية الدعوة التى وُجِّهت إليه لحضور «مؤتمر الحوار الوطنى»، فاستبدلها بهذا الخطاب الذى جاء فيه: «إنني ــ يا سيادة الرئيس ــ أؤمن إيمانا عميقا بأن المشكلة الأولى فى مصر فى هذه المرحلة الدقيقة التى نمر بها، هى مشكلة نظامنا السياسى الذى يعانى من اختلالات شديدة تحول دون المواجهة الجادة لما يعترضنا من تحديات ونحن على عتبة القرن الحادى والعشرين.. ومن ثم فإن نقطة البداية فى إخراج مصر من أزمتها الراهنة ودفعها فى طريق التقدم والازدهار، إنما تتمثل فى مراجعة شاملة لنظامنا السياسى بوضع دستور جديد، على أسس ومبادئ ديمقراطية حقيقية». وهو ما شجَّعه على تنظيم مؤتمر عن الشرعية الدستورية فى القارة الأفريقية عام2001، دعا فيه نفرا من المتخصصين، وركَّز من خلاله على العلاقة الوثيقة التى تربط بين الشرعية الدستورية وعملية التنمية؛ حيث أبانت التجربة فى بلاد عديدة، أن التنمية تتوقف ــ إلى حد كبير ــ على الإطار الدستورى والقانونى السائد، فضلًا عن السياسات والعوامل الاقتصادية المعروفة، وأدرك أن الأهمية المنوطة بالديمقراطية تكمن فى قدرتها على التنبؤ بما يسمح باتخاذ قرارات استثمارية ذات آفاق طويلة المدى، كما تعنى أن الحكومة حكومة قوانين وليست حكومة أشخاص، وأن المؤسسات السياسية والاقتصادية ذات حياة خاصة بها، لا يمكن الاعتداء عليها ولا الانتقاص من حقوقها. وهو الأمر ذاته الذى نعاه على «وثيقة الإسكندرية» التى طُرحت فى مؤتمر «قضايا الإصلاح العربى.. الرؤية والتنفيذ» الذى عُقد في «مدينة الإسكندرية» من14:12 مارس 2004، ووجد معه أنه لا يكفى التأكيد على وجوب التحول نحو الديمقراطية، فالمسألة التى يتعين أن تثار هى: هل تبقى الانتخابات تحت سيطرة وزارة الداخلية، أم ننقلها إلى وزارة العدل، أم نضعها كما هى الحال فى الهند، تحت سيطرة لجنة مستقلة عن السلطة التنفيذية تتمتع بكل السلطات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها؟ كذلك تتكلم الوثيقة عن أن الديمقراطية تعنى تداول السلطة، وليس عندنا أى تداول للسلطة، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية، وأفضى إلى ركود الحياة السياسية، وضمور الأحزاب، وانتشار السلبية إزاء العمل العام على أوسع نطاق، وأردف د. سعيد قائلًا، على نحو ما هو مدوَّن فى محاضر «المجلس المصرى للشئون الخارجية» التى عقدت ندوة لمناقشة الوثيقة يوم 25 مارس 2004 حضرها جمال مبارك بوصفه متحدثا رئيسا: لقد تولَّد عندى انطباع أن واضعى الوثيقة أرادوا أن يعالجوا موضوع الإصلاح بطريقة دبلوماسية لا تؤذى شعور السلطات ولا تغضبها؛ ومن ثم لجئوا إلى هذه المنهجية القائمة على تعميمات يوافق عليها الجميع!ث م تابع قائلا: إن الذين يحكمون مصر الآن لا يعرفون قيمتها، ولو كان والدك جادّا فى الإصلاح، فليسمح بوجود أكثر من مرشح للرئاسة أمامه فى ظل معركة متكافئة. لذا عُنى بتشكيل «اللجنة المصرية المستقلة لمراقبة الانتخابات» عام 1995 من كل الأحزاب والتيارات الفكرية وأعضاء المجتمع المدني؛ نشدانا للحيدة والنزاهة والشفافية، وأخذ يتساءل عن مغزى انتخاب رئيس مجلس الشعب المصرى رئيسا للاتحاد البرلمانى الدولى لدورة جديدة بدأت من 17سبتمبر 1994، وانتهت فى 1998، فى الوقت الذى يترأس فيه برلمانا هو جزء من نظام يفتقر إلى أبسط مقومات الديمقراطية؟ وأضاف: إن الاتحاد البرلمانى يكون قد أدى لنا خدمة عظيمة لو أن رئيس الجمهورية ود. فتحى سرور وأقطاب هذا النظام اتخذوا من هذا الأمر حافزا لهم على المسارعة بإجراء الإصلاحات السياسية التى تضعنا حقيقة فى صف البلاد الديمقراطية، أما إذا اتخذوا هذا الأمر دليلا على أننا نعيش أزهى عصور الديمقراطية كما يزعمون، فإننى مرة أخرى أهنئ الدكتور فتحى سرور، وأعزِّى الاتحاد البرلمانى والديمقراطية. وعلى هذه الدرجة من الوضوح والجسارة الفكرية، كتب دراسة قيّمة فى مايو 2003، جاءت بعنوان «مفهوم المواطنة فى الدولة الحديثة»، خلُص فيها إلى أن مصر القرن الحادى والعشرين دولة قومية تستوجب المساواة بين جميع المواطنين، بصرف النظر عن ديانتهم أو جنسيتهم أو عنصرهم أو عقيدتهم السياسية، محذّرا من خطورة رفع شعار الخصوصية على حقوق الإنسان؛ لأنه يعنى ببساطة أن علينا أن نعترف بأن ما فى القوانين الداخلية من صور التمييز المختلفة إنما يرجع إلى خصوصية الحضارة الإسلامية. ومن ثَمَّ، لا مناص من القبول بعالمية مبادئ حقوق الإنسان؛ بوصفها القاسم المشترك بين جميع الأشخاص والشعوب، أو قل إنها الحد الأدنى الذى تتطلبه الكرامة الإنسانية. إلا أن د. سعيد النجار بحيويته الذهنية الباهرة، فَقَدَ ثقته فى النظام الأمريكى وسياساته النيوليبرالية، وطبيعته العدوانية حيال بلدان العالم الثالث، لا سيما بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر 2001، واحتلال العراق، وأصدر مع عدد من القوى الوطنية «بيان المائة» عام 1999، الذى أدان بشدة الاعتداء الوحشى الذى ارتكبته الولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق، وناشد مجلس الأمن العمل على إلغاء الحظر الجوى على شمال العراق وجنوبه، مع ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب العراقى فى حدود ما يقضى به القانون الدولى. كما كان إيمانه راسخا بعدالة القضية الفلسطينية، وحتمية انتصارها، داعيا إلى تقوية «جبهة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى»، ورفض السفر إلى إسرائيل. من هنا؛ كان وعيه بمخاطر اتفاقيتى كامب ديفيد، وما أدت إليه من عزل مصر وإقصائها عن القضية الفلسطينية، ورأى أنها حلقة من سلسلة عبَّدت الطريق إلى«أوسلو»، وما عمدت إليه من «أسرلة» للمجتمع الفلسطينى، ومحاولة تصفية معالم القضية الفلسطينية وأركانها: اللاجئين والنازحين والقدس والحدود والدولة الوطنية المستقلة؛ لذلك أتى حرصه الشديد على إصدار «وثيقة الوفاق الوطنى»؛ لانتشال البلاد من وهدة التخلف والتبعية وتحقيق الاستقلال الوطنى المنشود. ورحم الل ه«أبا الطيب المتنبى» فى بيته:

أفاضل الناس أغراض لذا الزمنِ / يخلو من الهَمِّ أخلاهم من الفطنِ