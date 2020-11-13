هيثم دبور: رحلة البحث هي الأصعب في «صليب موسى» واشتريت وثائق من مزادات عالمية

قال الكاتب والسيناريست هيثم دبور، إن التشابه فى تكنيك السرد بين رواية «صليب موسى» ومؤلفات الكاتب الأمريكي دان براون، قال «دبور»: إن تناص الإطار العام للرواية مع أعمال غربية لا ينزع عنها عالمها العربي الأصيل وأسلوب سردها وتفاصيلها التي تختلف بالتأكيد عن عوالم كتابات دان براون أو غيره من الكُتاب.

ويرى صاحب «أول مكرر» أن أصعب محطات الرواية كانت في رحلة البحث وصعوبة الحصول على الوثائق والصور والمعلومات، بخاصة الموجودة في الأرشيف المصرى، وأنه حصل

على أغلب الوثائق من خارج مصر، فيما قرر شراء بعض الوثائق المعروضة للبيع في مزادات خارجية، هذا بجانب الصعوبة في "المعايشة" إذا تطلب منه الأمر القيام برحلات متعددة لدير سانت كاترين للتعايش مع المكان ومعرفته وطرقه بدقة وتصوير الأماكن على الطبيعة التي استعان فيها بأصدقائه ممن ينظمون رحلات سياحية إلى هناك أو المصورين مثل صديقه أحمد هيمن الذى رافقه مرات عدة.

وأشار «دبور»، إن الهدف من الرواية تقديم عمل ممتع للقارئ، وليس أستعراض لمجموعة من المعلومات، أو قدرته فى البحث والكشف عن معلومات خفية، وأنه تخلى عن 30% من المعلومات التى جمعها، موضحًا أنه كتب الرواية في أكثر من مسودة، كل واحدة كانت بهدف ما؛ فالأولى كانت بهدف بناء عالم الرواية، والثانية بهدف التخلى عن قدر من المعلومات التى جمعتها للحفاظ على سير الرواية وإيقاعها وهكذا.

وسرد صاحب «فوتو كوبي»، قصة غلاف الرواية وكيف أنه رأى أن الرواية تناسب الأسلوب الفنى لصديقه المخرج السينمائى ومصمم الأغلافة آدم عبدالغفار، ولذا هاتفه وأرسل له العمل لمعرفة رأيه دون أن يطلب منه تصميم الغلاف. وإذ بالأخير يبدى حماسه لتصميم الغلاف، ويتبادل الطرفان الأفكار وتجريب أكثر من غلاف إلى أن استقرا على الغلاف الأخير لأنه معبرا عن روح الرواية.

الرواية تنتمى لأدب التشويق والإثارة المبنى على وقائع تاريخية؛ وتدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة يروح ضحيتها أحد الرهبان بدير سانت كاترين فى سيناء، لتأخذنا الرواية فى رحلة مليئة بالغموض والمتعة عبر 380 صفحة لحل لغز جريمة القتل، واكتشاف الدير، والمنطقة المحيطة به، وعلاقة الدير بالبدو هناك، وغيرها من الأمور الشيقة المتعلقة بهذه المنطقة الثرية تاريخيا وجغرافيا وإنسانيا.

قام «دبور» ببحث تاريخى وجغرافى موسع على مدى فترة زمنية امتد إلى أربعة سنوات ظل خلالها يتردد على تلك المنطقة من أجل جمع المعلومات اللازمة حول الرواية.