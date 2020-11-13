إندونيسيا: على آسيان إزالة العقبات وتبسيط قواعد التجارة الإلكترونية

دعا رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" إلى تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى التغلب على العقبات وتبسيط قواعد التجارة الالكترونية، وذلك في كلمة ألقاها خلال قمة آسيان، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وأضاف رئيس إندونيسيا أن الاقتصاد الرقمي يتعين أن يكون القوة الرئيسية لاقتصاد المنطقة، لاسيما لمساعدة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى السوق العالمي.



وأوضح أن الاقتصاد الرقمي للآسيان لديه إمكانية لأن يصل حجمه إلى 200 مليار دولار في عام 2025، منها 133 مليار دولار ستأتي من إندونيسيا.



وكانت القمة السابعة والثلاثين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، انطلقت رسميا أمس الخميس في العاصمة الفيتنامية هانوي، ويتصدر وباء فيروس كورونا المستجد والتوترات في بحر الصين الجنوبي جدول أعمال المحادثات.



وتعقد القمة الرقمية تحت عنوان "آسيان المتماسكة والمتجاوبة"، برئاسة رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، وبمشاركة قادة الدول العشر الأعضاء في آسيان، عبر الإنترنت.