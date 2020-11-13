السماح بدعم المكتبات العامة والمكتبات المستقلة: انطلاق منصة «بوك شوب» لبيع الكتب إلكترونيًا فى بريطانيا بمشاركة المكتبات

انطلقت منذ أيام بالمملكة المتحدة المنصة الإلكترونية Bookshop.org لبيع الكتب، والتى تم إطلاقها فى الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا العام، وحققت نجاحًا كبيرًا، وتهدف لدعم بائعى الكتب المحليين المستقلين، ووقد وُصِف انطلاقها بـ «اللحظة الثورية فى تاريخ بيع الكتب»؛ حيث توفر المنصة بديلا ذا بعد اجتماعى لموقع «أمازون» العالمى، يتيح للقراء شراء الكتب عبر الإنترنت بالتعاون مع المكتبات ويسلط الضوء على المكتبات العامة المحيطة بها.

واقترح فكرة المشروع الكاتب والمؤسس المشارك لمنصة «ليترارى هب Literary Hub» الثقافية الأمريكية، أندى هانتر، الذى خطط لمنصة إلكترونية تسمح للمكتبات المستقلة بإنشاء واجهة متجر افتراضية خاصة بها على الموقع لبيع الكتب، مع حصول المتاجر على هامش الربح الكامل 30٪ من سعر الغلاف من كل عملية بيع تتم عبر الموقع، على أن تدير المنصة جميع خدمات العملاء والشحن والتوزيع، ويتم تسليم الكتب فى غضون يومين إلى ثلاثة أيام.

وقال «هانتر»، الذى أطلق الموقع فى الولايات المتحدة فى يناير الماضى: «فى البداية كان هدفنا التطوير من أنفسنا وإجراء التغييرات الصغيرة على المشروع، ولكن بعد اجتياح وباء كوفيد ــ 19 وزيادة إقبال الناس على القراءة وجدنا أنفسنا بصدد نشاط تجارى ضخم».

وأردف: «بدأنا فى البداية بـ 250 مكتبة، ثم ارتفع العدد لأكثر من 900 متجر فى الولايات المتحدة، ثم انتقلنا من بيع كتب بقيمة 50 ألف دولار (38 ألف جنيه إسترليني) خلال شهر فبراير، إلى بيع 50 ألف دولار يوميًا فى مارس، ثم 150 ألف دولار يوميًا فى أبريل، وبحلول شهر يونيو، باعت منصة Bookshop كتبًا بقيمة مليون دولار فى اليوم، وجمعت المنصة الآن أكثر من 7.5 مليون دولار (5.7 مليون جنيه إسترليني) للمكتبات المستقلة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة».

وذكر أنهم كانوا أربعة موظفين فى البداية يعملون بجد من المنزل فى محاولة لإنجاح المشروع، ووصف خطة العمل بـ «الرحلة الحقيقية فائقة الإمتاع» التى أثمرت عن تمكُّن الموظفين من الحصول على أجورهم حتى فى أوج فترة تفشى الوباء والأزمة الاقتنصادية التى نتجت عنه.

وقد تأسست المنصة بهدف «إفادة الصالح العام من خلال المساهمة فى رفاهية المجتمع الأدبى المستقل»، وتنص قواعدها على أنه لا يمكن بيعها أبدًا إلى تاجر تجزئة أمريكى كبير، بما فى ذلك «أمازون»، ونحجت حتى الآن فى التعاقد مع 130 متجرا ببريطانيا من أجل هذا الغرض، نقلًا عن صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وكشف «هانتر» أن سبب النجاح السريع لـ Bookshop هو ولع القراء ببائعى الكتب المحليين، وقال: «كانت المكتبات فى ورطة لفترة من الوقت بسبب نمو أمازون، لأن الوباء المستجد قد صب فى مصلحة الكتب الإلكترونية وشراء الكتب عبر الإنترنت، وبالتالى أصبحت أمازون أكثر قوة، فى حين أن هناك متاجر عمرها 100 عام مهددة بالإغلاق الكامل»، وأردف: «أعتقد أن عددًا كافيًا من الناس كانوا على دراية بذلك، وأرادوا دعم المكتبات المستقلة فى منطقتهم التى يعرفونها ويحبون ارتيادها».

وأوضح «هانتر» أنه كان يخطط لإطلاق المنصة فى المملكة المتحدة عام 2021 أو 2022، ولكن بعد رؤية نجاح المنصة فى الولايات المتحدة، تهافت عليه المتاجر والناشرون والمؤلفون فى المملكة المتحدة من أجل تسريع الجدول الزمنى.

وتخصص المنصة صفحة لكل متجر تسمى «واجهة المتجر»، يمكن للعملاء عبرها تصفح القوائم الافتراضية للكتب الموصى بها، على سبيل المثال قوائم الكتب المصورة وكتب النصائح وغيرها.

وقد قوبلت فكرة المشروع بالترحاب فى بريطانيا، فشبّه صاحب مكتبة «روسيتر بوكس»، آندى روسيتر، بيع الكتب المستقل على مدار السنوات العديدة الماضية بمعركة النبى داوود ضد جالوت التى أتى هذا المشروع ليدعمها «حربيًا»، ووصف الناشر فى «بيكادور»، فيليب جوين جونز، مكتبة الكتب بأنها «لحظة ثورية فى تاريخ بيع الكتب فى المملكة المتحدة، وفى تطور العلاقة بين الكتاب والقراء».

وقالت صاحبة مكتبة «إيماجند ثينجز»، جورجيا إكرت: «من الصعب علينا التنافس مع شخص لديه مستودع خاص به وقادر على بيع الكتب أحيانًا بخسارة أو بهوامش ربح صغيرة جدًا؛ لذا إنه من الرائع أن تنافس تلك المنصة الجديدة أمازون بطريقة لا نستطيع فعلها بمفردنا أو حتى بشكل جماعى».