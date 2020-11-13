 أرمينيا تؤكد أن مجالها الجوي لا يزال مفتوحا للطيران المدني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أرمينيا تؤكد أن مجالها الجوي لا يزال مفتوحا للطيران المدني

رويترز
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 7:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 7:05 ص

قالت رئيسة هيئة الطيران المدني في أرمينيا تاتيفيك ريفازيان اليوم الخميس، إن المجال الجوي لبلادها ما زال مفتوحا أمام الطائرات المدنية.

ونفت ريفازيان تقريرا نشرته في وقت سابق وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أفاد بأن أرمينيا أعلنت منطقة حظر للطيران فوق أراضيها وإقليم ناغورني قرة باغ الذي شهد قتالا على مدى أسابيع بين القوات الأذربيجانية والقوات الأرمينية.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن وزير الدفاع في أرمينيا قوله إنه أعلن منطقة حظر جوي تمنع بموجبه أي حركة للطيران في كامل أجواء البلاد وفي أجواء منطقة ناغورني قره باغ مع استثناء الطيران الحربي الوطني من هذا القرار.

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