النظر في دعوى قضائية ضد فولكسفاجن بلندن بسبب انبعاثات الكربون مطلع 2023

من المقرر أن تبدأ في يناير عام 2023 إجراءات دعوى قضائية مرفوعة ضد شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات من جانب مستهلكين بريطانيين بشأن ما يصفونه بأجهزة مثبطة في مركباتهم التي تعمل بالديزل وهى أجهزة ببرامج تتداخل وتعطل ضوابط الانبعاثات فى ظروف التشغيل الحقيقية، في يناير عام 2023.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن القاضي البريطاني ديفيد ووكسمان أبلغ المحامين بتخصيص حوالي ستة أشهر للنظر في القضية المقرر أن تبدأ في 24 كانون ثان/ يناير عام 2023.



وتم بحث الموعد في جلسة استماع ما قبل النظر في القضية في لندن اليوم الجمعة.



ويتهم مالكو سيارات فولكسفاجن بتضليلهم عبر تثبيت برامج للتلاعب في قراءة الانبعاثات بما يجعل سياراتهم التي تعمل بالديزل متفقة والمعايير البيئية.



وقال متحدث باسم فولكسفاجن في بيان عبر البريد الالكتروني إن "فولكسفاجن واثقة في قضيتنا أننا لا نتحمل مسؤولية أمام المدعين كما يزعمون وأنهم لم يتكبدوا أي خسائر على الإطلاق".