إصابة مستشار حملة ترامب كوري ليفاندوفسكي بفيروس كورونا

أكد كوري ليفاندوفسكي، مستشار للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، إصابته بفيروس كورونا، حسبما قال لـCNN يوم الخميس.



وأشار ليفاندوفسكي إلى أنه بخير وسيبقى في المنزل كإجراء احترازي.



وينضم ليفاندوفسكي إلى قائمة متزايدة من الأفراد المقربين من الرئيس الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس هذا الأسبوع، بعد حضور فعاليات الحملة في الفترة التي تسبق الانتخابات وبعدها بأيام.



كان ديفيد بوسي، أحد المستشارين السياسيين للرئيس الأمريكي، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية، بن كارسون، ومدير الشؤون السياسية بالبيت الأبيض بريان جاك، قد ثبتت إصابتهم جميعًا بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وشارك ليفاندوفسكي صورة على متن طائرة الرئاسة في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، مع بوسي وآخرين، قبل تجمع انتخابي لترامب في ولاية ويسكونسن.

وحضر بعض الأفراد الذين كشفوا عن إصابتهم حفل ليلة الانتخابات، حيث لم يكن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، وكل الحاضرين تقريبًا يرتدون قناعًا.

وجاءت نتائج اختبارات ميدوز وأربعة آخرين في البيت الأبيض وحملة ترامب إيجابية الأسبوع الماضي.