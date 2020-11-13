الجارديان: ناخبو ترامب يؤيدون رفض الرئيس التنازل عن السلطة

رغم اختفاء الرايات السياسية واللافتات بمختلف الضواحي ومعها العلامات الخارجية لانتخابات أمريكا المعارضة بشدة، إلا أنه من نواحٍ أخرى، لا تزال التوترات في مسابقة 2020 حادة كما كانت في يوم الاقتراع للعديد من أنصار ترامب.

المنافسة لا تزال مستمرة

بالنسبة إلى أكثر من نصف الناخبين في البلاد يتم حل الانتخابات مع فوز الديمقراطي جو بايدن، لكن تظل المنافسة مستمرة، بغض النظر عن كل الأدلة ضد ذلك؛ وحتى مع عدم رغبة دونالد ترامب إلى الآن في الاعتراف بالهزيمة، وإقامة دول متأرجحة مع التماسات قانونية لا أساس لها للطعن في فرز الأصوات، لا يزال العديد من مؤيديه يقولون إنهم ما زالوا وراء الرئيس، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

اعترفت إميلي؛ مديرة مكتب في إحدى ضواحي مقاطعة روكلاند بنيويورك، بأن ترامب فشل في معالجة "أمر جورج فلويد" بشكل مناسب، مشيرة إلى أنه أدى إلى صيف من الاضطرابات والاحتجاجات المناهضة للعنصرية، مشيرة إلى أن ترامب لم يكن سياسيًا في الأساس، وهي خاصية تكمن في قلب شعبيته الدائمة للعديد من 71 مليون أمريكي صوتوا له في 3 نوفمبر.

شعبية ترامب لم تتضاءل

بعد عشرة أيام من إغلاق التصويت، يقف الناخبون الجمهوريون على مفترق طرق حول ما إذا كانوا سيدعمون تحدي ترامب المستمر وغير المسبوق في فرز الأصوات أو قبول هزيمة بايدن، أياً كان المسار الذي يختاره المؤيدون لاتباعه، فبالنسبة للكثير من شعبية ترامب لم تتضاءل، بل وربما تعززت، من خلال طريقة هزيمته على يد ما يعتبرونه مؤسسة سياسية.

قال ليو باسا؛ وهو محارب قديم من إريال ليك بولاية بنسلفانيا، إنه لا يرى دليلاً على سرقة الانتخابات لكن السياسيين "استهزأوا بالنظام"، وربما حان دور الجمهوريين ليقولوا "لا.. أنت لم تفز" ، مثلما فعل الديموقراطيون في عام 2016.

يوم الأربعاء، تم تعزيز حملة "ستوب ذا ستيل"؛ وهو احتجاج من قبل سائقي الشاحنات الذين وصفوا أنفسهم بأنهم "مجموعة مستعبدة لإظهار أن أمريكا هي التي تدير الدولة".

ناخبو ترامب يقدمون الدعم

كما أظهر الكثيرون دعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوا السائقين إلى مقاطعة عمليات التسليم للولايات الساحلية التي يسيطر عليها الديمقراطيون من الولايات الحمراء المركزية الصناعية والمنتجة للأغذية "للحفاظ على استمرار الحركة".

لكن على الطرق السريعة المؤدية إلى ولاية بنسلفانيا المتنازع عليها ، قال العديد من سائقي الشاحنات إنهم إما لم يسمعوا بالاحتجاج ولا يرغبون في التنازل عن رسوم النقل اليومية.

"من سيدفع لي مقابل التوقف عن القيادة؟"، قال أحد السائقين بولاية بنسلفانيا.

وفي تجمع احتجاجي على الانتخابات في هاريسبرج بولاية بنسلفانيا، بعد وقت قصير من الدعوة للانتخابات، قال أنصار ترامب إنهم تعرضوا للترهيب.

قالت إليزابيث كلور؛ مستشارة تكنولوجيا المعلومات: "أنا مترددة في نشر أي شيء على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف زوجها جريج كلور أن أنصار ترامب يخشون في الواقع من التعرض للهجوم.

وفي مكتب حملته الانتخابية ظل مليئًا برايات ترامب، وقال توماس وايتهيد؛ رئيس لجنة الانتخابات الجمهورية لمقاطعة مونرو، ، للجارديان إن الحزب المحلي كان يتبع خط الرئيس، مضيفا بأن الأمر لم ينته بعد، ونحن لن نتنازل وهناك دعاوى قضائية جارية".

كما ذهبت مقاطعة مونرو إلى الديمقراطيين بهامش حوالي 5% هذا العام، بزيادة قدرها أربع نقاط مئوية عن عام 2016، ومع ذلك كان وايتهيد حريصًا على الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى قمة القائمة، فإن الحزب قد شهد عامًا جيدًا في شروط الدولة والمسابقات التشريعية الوطنية.

وفي ولاية بنسلفانيا، قال وايتهيد إن الجمهوريين قد سدوا الفجوة مع الديمقراطيين فيما يتعلق بالناخبين المسجلين في الولاية بما يصل إلى 500 ألف منذ خوض ميت رومني في عام 2012، ولا يزال الديمقراطيون يتمتعون بميزة كبيرة، لكن التسجيلات الجديدة كانت بأغلبية ساحقة بسبب ترامب، ولم يثقوا بالحزب من قبل، وبالنسبة لنسبة كبيرة، فإن ترامب هو من يتطلعون إليه.

في نهاية هذا الأسبوع يخطط أنصار ترامب بما في ذلك أعضاء مجموعة "براود بويز"، اليمينية المتطرفة، لمسيرة في واشنطن.

قال وايتهيد: "لم يكن جانبنا أبدًا هو الجانب الذي خرج للاحتجاج؛ قد نخرج ونقوم ببعض التجمعات، لكننا لن نغلق المدن ونحرق الأشياء، ونعتقد أنه يجب أن يستنفد جميع الموارد للتأكد من احتساب كل صوت قانوني "