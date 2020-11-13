إسكتلندا تنتج أول أساطيلها من الحافلات الهيدروجينية الصديقة للبيئة

تستعد إسكتلندا لإطلاق أول أساطيلها من 15 حافلة من طابقين تعمل بالهايدروجين الصديق للبيئة والذى لا يتجاوز العادم الصادر منه عن كونه بخار ماء عادي، وبذلك تعوض مدينة أبردين الإسكوتلاندية بعد أن كانت مصدر للنفط طوال عقود ماضية.



يقول فليب بيل متحدثمجلس إنتاج طاقة الهايدروجين الإسكتلندى لفرانس برس، إن الحافلات ستتزود بالوقود الخاص بها من محطة الهايدروجين التى تنتج 500 كيلو غرام هايدروجين شهريا والتى يخطط لرفع إنتاجها لـ3.5 أطنان هايدروجين خلال 3 أعوام مقبلة.



ويضيف بيل أن أسطول الحافلات الجديد سيكون مكملا لأسطول سيارات المصالح الحكومية فى أبردين وسيارات تنظيف الطرق المشغلة بالهايدروجين والكهرباء.



وتبلغ تكلفة كل من الحافلات الهايدروجينية الضخمة، نصف مليون جنيه إسترلينى، بينما تكلف كامل المشروع الممول حكوميا وأوروبيا أكثر من 8 ملايين جنيه إسترلينى.



يقول ديفيد فليب مدير العمليات بشركة رايتباص المسؤولة عن المشروع، إن الحافلات الجديدة تعمل بكفاءة عالية ولا يستغرق وقت تزويدها بالوقود سوى 10 دقائق.



بينما يقول بيل إن تكلفة عملية التزود بالوقود لا تتجاوز مثيلتها لدى الحافلات المشغلة بالديزل.



يذكر أن أول أسطول حافلات هايدروجينية، أقيم بمدينة بو الفرنسية لشركة فى باص العام الماضى.



وتعزم إسكتلندا أيضا، تدشين أول عبارة هايدروجينية بالعالم فى جزيرة أوركنى الشماليةـ بينما تستعد بريطانيا لإطلاق قطارها الهايدروجينى العام المقبل.



ويوضح فليب أن الحافلات الهايدروجينية، أقل ضوضاء من الحافلات العادية، ما يقلل التلوث السمعى الصادر عنها.