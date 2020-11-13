رئيس مركز المنيا خلال فعاليات طلاب آداب الاجتماع: على الشباب أن يدرك معنى كلمة وطن



أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز المنيا، أهمية أن يدرك الشباب معنى كلمة وطن وأنها كلمة صغيرة في حجمها لكنها كبيرة في المعنى، فالوطن بمثابة الملاذ الآمن ومرادفة للأمن والاستقرار، فمهما ابتعدنا عنه يبقى في قلوبنا دائماً.



جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات تدريب طلبة كلية الآداب قسم الاجتماع بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والذي تنظمه إدارة المرأة والطفل بمجلس مدينة المنيا بالتعاون مع قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا برئاسة حنان كشك.



وأضاف رئيس المدينة، أن معنى الانتماء وحب الوطن يتجلى في عدة أنشطة، منها الاشتراك في الأعمال التطوعية التي تخدم المجتمع والوطن، حيث يوجد العديد من المجالات التي يمكن أن يتطوع فيها الشخص، ومنها: مساعدة عمال النظافة في تنظيف الشوارع والأماكن العامة، والمشاركة في حملات توعوية في مجالات مختلفة، فهذه الأعمال تنشر المحبة والتكافل بين أفراد المجتمع، وتضع بصمة للفرد في تنمية وطنه ليرفرف علمه عالياً بين رايات الأمم، كما يجب على الفرد أن يحرص على أن يتعلّم ويطوّر من قدراته ليفيد بها وطنه ويكون سبباً في نمائه ورُقيِّه.



وقدم فكرة مبسطة عن آليات اختيار رؤساء المدن وفق ضوابط تضمن كفاءتهم وحسن أدائهم وانعكاس ذلك على تحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية، مضيفا أن المواطن هو أهم أولوياتنا بالوحدة المحلية، موضحا أهم آليات وضوابط وإدارات وسجلات العمل داخل الوحدة المحلية وكذلك الأنشطة والخدمات بها، معربا عن استعداده بالتواصل مع الجميع لإيجاد حلول لمشكلاتهم.