رئيس مقاطعة كيبيك الكندية: المدارس قد تغلق أبوابها بسبب كورونا

قال رئيس وزراء مقاطعة كيبيك الكندية، فرانسوا ليجولت، اليوم الخميس، إن المدارس قد تضطر إلى إغلاق أبوابها هذا الشتاء، لتمديد عطلة العطلة في محاولة للحد من انتشار حائحة كوفيد-19.

وقال ليجولت، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المدارس وأماكن العمل لديها أعلى معدلات انتقال للفيروس.

وأوضح رئيس حكومة كيبيك إن 1174 فصلا مدرسيا تم إغلاقها حاليا بسبب الحالات الإيجابية، 324 منها في اليومين الماضيين فقط.

وقد يكون إغلاق المدارس قبل عطلة شهر ديسمبر، أو تمديد العطلة بعد العطلة، وسيلة لمنح المقاطعة فرصة أفضل لوقف الموجة الثانية.

وقد يعني ذلك بعد ذلك تمديد العام الدراسي إلى الصيف - حتى يوليو، على حد قوله.

وأشار إلى أن الحكومة تجري مناقشات مع النقابات حول هذا الاحتمال لأنه سيؤثر على المعلمين والعاملين في المجال التعليمي.

وتشهد المقطعة الناطقة بالفرنسية موجة تفشي كبيرة لفيروس كورونا المستجد وسط مطالبات من الأسر بضرورة إغلاق المدارس للسيطرة على الجائحة.