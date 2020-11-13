 العطار: أخطأنا في التعامل مع حفظ الله وأتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية - بوابة الشروق
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العطار: أخطأنا في التعامل مع حفظ الله وأتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية

الشروق
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 11:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 11:21 ص

اعترف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، بالخطأ في واقعة إرسال خطاب لنادي ميلوول الإنجليزي لاستدعاء رامز حفظ الله للانضمام إلى منتخب الشباب.

وقال العطار، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لا نكابر في الخطأ، سنتخذ إجراءات بدءًا من يوم السبت لتلافي هذا الخطأ وعدم تكراره في المستقبل».

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: «سيتم محاسبة كل من أخطأوا، وأتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية باعتباري المدير التنفيذي لاتحاد الكرة».

وأتم: «سنجري تحقيقا في الواقعة يوم السبت وسينتهي سريعا، لا أعطي مبررات وأعترف أن صيغة الخطاب الصادر من الاتحاد المصري كانت خاطئة».


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