الحكم على فنلندي بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب حادث طعن قاتل في معهد للتعليم المهنى

ذكرت وسائل إعلام فنلندية اليوم الجمعة، أنه حكم بالسجن مدى الحياة على رجل فنلندي متهم بارتكاب هجوم طعن قاتل باستخدام سيف في معهد للتعليم المهني.

وأدين جويل مارين (26 عاما) بتهمة قتل واحدة، بالإضافة إلى 20 تهمة أخرى بالشروع فى القتل، وذلك فيما له صلة بالهجوم الذي وقع في أكتوبر 2019 في معهد سافو للتعليم المهني في كوبيو حيث كان طالبا، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الفنلندية العامة(واي إل إي)

وأسفر الهجوم عن مقتل فتاة أوكرانية كانت طالبة في المعهد وإصابة تسعة آخرين.

وقالت المدعية العامة، أولا أوينونين، في سبتمبر الماضي، إن المتهم خطط للهجوم قبله بأكثر من عام، وكان دافعه هو الانتقام بشكل ما وإحداث أكبر قدر ممكن من الصدمة.

وقال ماتي نيرانن ،محامي مارين، إن موكله اعترف بجريمة القتل وبعض محاولات الشروع في القتل الأخرى. وأضاف أن (مارين) ظن أنه سيلقى حتفه على يد الشرطة أو أنه سيقتل نفسه.

ويمكن استئناف حكم المحكمة.