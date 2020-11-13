 مستشار الرئيس للشؤون الصحية يكرم مدير مستشفى الصدر الجامعي بطنطا - بوابة الشروق
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مستشار الرئيس للشؤون الصحية يكرم مدير مستشفى الصدر الجامعي بطنطا

مستشفى طنطا الجامعي - ارشيفية
مستشفى طنطا الجامعي - ارشيفية
علاء شبل
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 10:06 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 10:07 م
كرم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد شوقي محمد، أستاذ أمراض الصدر بجامعة طنطا ومدير مستشفى الصدر الجامعي، وذلك على هامش انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للأمراض الصدرية نهاية أكتوبر الماضي.

يأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود التي بذلها الدكتور أحمد شوقي كونه مشرفًا على مستشفيات العزل بمحافظات الدلتا، وعضوًا باللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.

وأعرب شوقي عن سعادته بهذا التكريم الذي اعتبره تأكيدًا لدور جامعة طنطا الرائد في مجابهة جائحة فيروس كورونا منذ بداية انتشارها في مصر، موجهًا الشكر والتقدير للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية على الدعم المتواصل لأبطال الجيش الأبيض نظرًا لما يقدمونه من عمل وتضحيات ملموسة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

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