«الشروق» تنشر الحلقة الأخيرة من كتاب «ترامب أولا: كيف يغير الرئيس أمريكا والعالم»

ــ الوباء عصف بإنجازات ترامب الاقتصادية وأثّر على وضعه فى السباق الرئاسى.. والحملات الانتخابية شهدت مستوى أكثر قبحا مما كانت عليه خلال انتخابات 2016

ــ بايدن نجح فى توحيد الحزب الديمقراطى خلفه.. واختار كامالا هاريس نائبة له من أجل مغازلة أصوات النساء والأقليات

ــ التغيرات السكانية التى تشهدها الولايات المتحدة تؤثر على الخريطة الانتخابية بصورة قد لا تدعم حظوظ الجمهوريين فى المستقبل

تجمع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجربة مثيرة مع جائحة فيروس كورونا، التى لم تنته بعد فصولها، حتى بعد الإعلان عن إصابته بالفيروس فى الثانى من أكتوبر الماضى. ومع اقتراب عدد الوفيات فى الولايات المتحدة من جراء الإصابة بالفيروس إلى 248 ألفا، إضافة إلى إصابة أكثر من 10 ملايين آخرين، تضاعفت الانتقادات لتعامل ترامب مع الجائحة، التى دأب على التقليل من خطورتها حتى بعد إصابته.

وقد عصفت الآثار المترتبة على انتشار الوباء بالمنجزات الاقتصادية التى تحققت خلال حكم ترامب، ووضعته فى مأزق خلال إدارته لحملته الانتخابية الرئاسية، التى كان يطمح من خلالها فى الحصول على ولاية جديدة فى البيت الأبيض.

ونلفت النظر إلى أن هذا الكتاب، للكاتب الصحفى محمد المنشاوى المتخصص فى الشأن الأمريكى، صدر قبل أسابيع قليلة من هزيمة دونالد ترامب فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام المرشح الديمقراطى جو بايدن.

يشير الكتاب إلى أنه على مدار الأشهر الماضية دخل ترامب ــ دون توقف ــ فى صدامات مع الجميع: أطباء ومختصين، وعلماء وسياسيين، بسبب قناعاته المتعلقة بكيفية مكافحة انتشار الفيروس، وعدم إيمانه بضرورة ارتداء كمامة الأنف، أو غلق الاقتصاد والمدارس، لكن إصابة ترامب نفسه بالفيروس أوضحت بصورة أكبر للأمريكيين أن طريقة تعامله مع الجائحة والتى حملت فى بدايتها إنكارا واستهتارا، ومحاولات للتقليل من خطورة الفيروس، هى طريقة فاشلة خاصة عند مقارنتها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة حول العالم.

وبعد إصابته بالفيروس مكث ترامب فى مركز والتر ريد العسكرى 3 ليال، ولم يتوقف فيها عن التغريد ونشر فيديوهات، وخرج لتحية أنصاره المتجمعين خارج أبواب المركز الطبى. كما عاد ترامب إلى البيت الأبيض على متن طائرة مروحية فى مشهد انتخابى مميز، بعث من خلاله رسائل لقواعده الانتخابية تؤكد أنه رجل قوى وأنه يتغلب على فيروس كورونا.

واعتبر الكتاب أن كورونا عصف بإنجازات ترامب الاقتصادية، حيث دفع الفيروس الاقتصاد الأمريكى إلى الهاوية، وتضاعف عدد العاطلين والفقراء، وأبعد كورونا ترامب عن أهم إنجازاته خلال سنوات حكمه الثلاث الأولى، والمتمثل فى الاقتصاد.

ونوه الكتاب إلى أنه قبل وصول كورونا للأراضى الأمريكية، سجلت أرقام البطالة انخفاضا تاريخيا، إذ ظل دون 5% على مدار السنوات الثلاث الماضية، كما شهدت أسواق الأسهم والسندات تحقيق أرباح بمعدلات مرتفعة، وهو ما استندت إليه حملة إعادة ترشيح الرئيس ترامب فى الفعاليات الانتخابية، إذ اعتمدت على استراتيجية تبرز النجاح الاقتصادى لترامب، غير أن زلزال كورونا الذى ضرب أركان الاقتصاد الأمريكى دفع حملة ترامب لاعتماد منطلقات مختلفة تماما.

كما لفت الكتاب إلى تخبط موقف ترامب من الفيروس، إذ جاءت البداية بإنكار وصول الفيروس لأمريكا، ثم انتقل ليؤكد أن كل شىء تحت السيطرة، وتطور الأمر يقول ترامب إن أمريكا تواجه عدوا خفيا لا مثيل له، ثم بحث عن كبش فداء، قبل أن يبدأ فى تقديم وصفات علاج، ووعود بالتوصل للقاح قبل انتخابات 3 نوفمبر، إلى أن أصاب الفيروس ترامب شخصيا.

أما عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، فقد أشار الكتاب إلى أن تلك الانتخابات ليس لها مثيلا فى التاريخ الأمريكى، موضحا أنها تجرى بين رجلين فى سبعينيات العمر، أحدهما دونالد ترامب، الرئيس الحالى البالغ 74 عاما والذى جاء من خارج منظومة السياسة الأمريكية الحزبية التقليدية، والآخر هو جو بايدن الابن البار لمنظومة السياسة الأمريكية التقليدية التى قضى بين مؤسساتها نصف قرن من عمره البالغ 77 عاما.

ولفت الكتاب إلى أنه تقليديا تعد مكالمة المرشح المهزوم لتهنئة المرشح الفائز ليلة الانتخابات بمثابة العرف الديمقراطى الأفضل لمنح الشرعية لنتيجة الانتخابات الرئاسية قبل بدء العملية القانونية التى تستكمل بعد انتهاء عمليات فرز وعد الأصوات. لكن ترامب خلال الفترة السابقة للانتخابات رفض خلال عدة مقابلات صحفية، التعهد بالاعتراف بخسارة الانتخابات حال حدوثها. وقال ترامب لشبكة فوكس الإخبارية: «لست خاسرا جيدا، لا أحب تكبد الهزائم. لا أخسر كثيرا ولا أحب أن أخسر»، وهو ما قد كان بالفعل بعد هزيمته أمام بايدن حيث ما زال حتى الآن لا يعترف بالهزيمة كما لم يهاتف بايدن مطلقا.

وأشار الكتاب أيضا إلى أن ترامب لم يتردد فى إعلان رغبته فى تأجيل الانتخابات بسبب الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وخشيته من عمليات تزوير بطاقات الاقتراع بالبريد، حيث قال ترامب إن اعتماد طريقة الاقتراع عبر البريد سيجعل من انتخابات العام 2020 الأكثر فسادا عبر التاريخ، متسائلا عن إمكانية تأجيل الانتخابات إلى حين يمكن إجراؤها بشكل آمن.

وغرد ترامب بالقول: «مع التصويت عبر البريد سيشهد عام 2020 أكثر انتخابات فاسدة وغير دقيقة عبر التاريخ. سيكون ذلك محرجا للغاية للولايات المتحدة، تأجيل الانتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل صحيح وآمن.

ويلفت الكتاب إلى أن الرئيس الأمريكى لا يمتلك القدرة على تغيير موعد الانتخابات، إذ لا يمكن دستوريا تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية إلا تحت ظروف قصوى، ومنذ الاتفاق على موعد الانتخابات الرئاسية عام 1845 لم يتغير هذا الأمر الذى يحتاج إلى إصدار قانون جديد من الكونجرس وأن يعتمده رئيس الجمهورية، وألا تعترض عليه السلطة القضائية.

ويشير أيضا إلى أنه فى حين أن الولايات تتحكم فى موعد إجراء الانتخابات التمهيدية، تنظم القوانين الفيدرالية الانتخابات الرئاسية المقرر لها أول يوم ثلاثاء فى شهر نوفمبر. ولا يستطيع الرئيس أو الولايات تغيير هذا التاريخ، كما لم يشهد التاريخ الأمريكى على الإطلاق أى تأجيل لانتخابات الرئاسة.

وأوضح الكتاب أن قضية الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت تتصدر الحيز الأكبر من التغطية الصحفية والاهتمامات الدولية خلال عام 2020. إلا أن أزمة جائحة كورونا تداخلت بصورة مفاجئة لم يتخيلها أو يتوقعها أحد لتصبح على رأس قضايا الساعة داخل وخارج الولايات المتحدة.

ولفت الكتاب إلى أن الحملات الانتخابية شهدت مستوى أكثر قبحا مما كانت عليه خلال انتخابات 2016، مشيرا إلى أن الانتخابات شهدت إثارة ترامب ليس لقواعده الجمهورية فقط، بل امتد تأثير تلك الإثارة ليصل إلى القواعد الانتخابية الديمقراطية والمستقلة التى لا تقبل ببقائه فى البيت الأبيض لسنوات أربع أخرى.

ونوه الكتاب إلى أن الديمقراطيين بدأوا سباق التنافس على بطاقة الترشح للرئاسة بما يقرب من عشرين مرشحا، إلا أن نائب الرئيس السابق جو بايدن نجح فى توحيد الحزب خلفه، ومثل اختياره لكامالا هاريس مغازلة لأصوات النساء والأقليات.

ورغم فوز ترامب بالرئاسة وتحقيقه النصر طبقا لنظام المجمع الانتخابى عام 2016، فإن المرشحة الخاسرة كلينتون حصلت على أصوات تزيد عما حصل عليه ترامب بمقدار من 2.9 مليون صوت.

وتشير تلك الحقيقة إلى أن التغيرات السكانية التى تشهدها الولايات المتحدة عن طريق الزيادة الطبيعية بأعداد المواليد والزيادة الناتجة عن طريق الهجرة تؤثر بشكل كبير على الخريطة الانتخابية المستقبلية بصورة قد لا تدعم حظوظ الجمهوريين فى المستقبل القريب.