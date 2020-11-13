أرمينيا تدعو إلى إجراء مباحثات حول الوضع المستقبلي لمنطقة ناجورنو - كاراباخ

دعا الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان اليوم الجمعة، إلى إجراء محادثات حول الوضع المستقبلي لمنطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها بعد أيام من نشر القوات الروسية هناك لمراقبة وقف إطلاق النار.



وقال سركيسيان إن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة ، باعتبارها تترأس ، بشكل مشترك، مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي تسعى لحل الصراع الدائر في ناجورنو كاراباخ منذ تسعينيات القرن الماضي، لديها تفويض بتنظيم هذه المحادثات ..



ولا يحدد الاتفاق الذي وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لإنهاء المعارك التي اشتعلت بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين منذ ستة أسابيع، وضع منطقة النزاع.



ويقضي الاتفاق بنشر نحو2000 من جنود حفظ السلام في ناجورنو - كاراباخ لمراقبة وقف إطلاق النار.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن معظمهم اتخذوا مواقع بما في ذلك في ستيباناكيرت العاصمة التي تسيطر عليها أرمينيا وفي مدينة شوشي ذات الأهمية الاستراتيجية – والتي تسمى شوشا في أذربيجان - التي تمكنت أذربيجان من استعادة السيطرة عليها.



وشددت روسيا أيضا على ضرورة توضيح وضع المنطقة ومعالجة التوترات العرقية والدينية التي أعقبت عودة اللاجئين من كل من أرمينيا ذات الأغلبية المسيحية وأذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.



قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، إن عشرات الآلاف من اللاجئين سيعودون إلى المنطقة وأعرب عن أمله في أن يكون صراع ناجورنو كاراباخ قريبا شيئا من الماضي .



وكان القتال الاخير الذي بدأ في نهاية أيلول/سبتمبر الأكثر دموية بين أذربيجان وأرمينيا منذ الحرب التي اندلعت بينهما في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن المنصرم.