 منظمة الصحة العالمية تدرج لقاح شلل الأطفال لشركة بيو فارما الإندونيسية للاستخدام الطارئ - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية تدرج لقاح شلل الأطفال لشركة بيو فارما الإندونيسية للاستخدام الطارئ

منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 10:12 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 10:12 م
أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، لقاح "إن أو بي في 2" لشركة "بيو فارما " التي تتخذ من إندونيسيا مقراً لها، للاستخدام الطارئ لمعالجة الحالات المتزايدة من سلالة شلل الأطفال المشتقة من اللقاح في عدد من البلدان الإفريقية ودول شرق المتوسط، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقد تأثرت البلدان في منطقتي غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا التابعتين لمنظمة الصحة العالمية أيضاً بتفشي مرض شلل الأطفال.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن إدراج اللقاح للاستخدامات الطارئة هو الأول من نوعه للحصول على لقاح، مما يمهد الطريق لإدراج محتمل للقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) أيضا.

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