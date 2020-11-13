رئيس الوزراء الإيطالي يرى بوادر تفاؤل رغم ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تفاؤله اليوم الجمعة، رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلاده إلى رقم قياسي جديد بلغ نحو 41 ألف حالة.

وأظهر تقرير أسبوعي عن الوباء أن تقدير "معدل التكاثر الأساسي "، وهو مؤشر رئيسي يتتبع مدى سرعة انتشار الفيروس، قد انخفضت من 7ر1 إلى 4ر1.

وفي معرض حديثه قبل صدور التقرير، توقع كونتي أن يظهر تقدير المعدل انخفاضًا ، وقال إنه يشير إلى أن "التدابير التي اتخذناها بدأت في إحداث بعض التأثير. "

ولكي يتم السيطرة على الوباء، يجب أن يكون تقدير المعدل أقل من 1.

ووافق المسؤول الكبير في وزارة الصحة جيوفاني ريزا في رسالة بالفيديو على أن الإنخفاض الذي شهده هذا الأسبوع "هو أول علامة على تباطؤ الإنتشار الذي يمكن أن يعزى إلى التدابير التي اتخذت حتى الآن".

ومع ذلك قال ريزا إن"الزيادة المقلقة" في حالات دخول المستشفيات، ومن بينها الوضع في وحدات العناية المركزة، "تبرر اتخاذ المزيد من التدابير التقييدية" في المناطق الأكثر تضرراً.

ويوجد حاليا أكثر من 34 الف مريض من مرضى كوفيد- 19 فى المستشفيات فى ايطاليا، وهو أكبر عدد منذ بدء الوباء ومن بينهم 3230 تحت الرعاية المركزة .

ومن ناحية اخرى، اظهرت نشرة يومية ان الاصابات الجديدة بالفيروس الفتاك ارتفعت اليوم الى رقم قياسى وهو 40902.

كما انخفضت الوفيات اليومية المرتبطة بـ "كوفيد" إلى 550 حالة وفاة، من 580 إلى 636 حالة وفاة في الأيام الثلاثة السابقة.