 الصحة العالمية: 628 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم في حصيلة غير مسبوقة - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: 628 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم في حصيلة غير مسبوقة

منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
منظمة الصحة العالمية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 9:51 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 9:51 م
أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، بتسجيلها 628 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، ما يمثل ارتفاعا قياسيا لهذا المؤشر.

وذكرت المنظمة- في إحصائية يومية خاصة بسير الجائحة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 628 ألفا و136 حالة ليبلغ 52 مليونا و487 ألفا و476.

وتعتبر هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا للإصابات بالفيروس على أساس يومي في العالم، وبلغ الرقم القياسي السابق لهذا المؤشر، الذي تم تسجيله يوم 7 نوفمبر 613 ألفا و977 حالة.

وجاءت أكثر من 46% من الحالات الجديدة من نصيب المنطقة الأوروبية، التي سجلت 291 ألفا و830 إصابة، فيما تم رصد 234 ألفا و437 في الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، بينما يحتل جنوب شرق آسيا المركز الـ 3 في هذه القائمة بـ 53 ألفا و485.
كما أعلنت المنظمة رصدها 9623 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في العالم مليونا و290 ألفا و653.

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