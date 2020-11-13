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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، شعار الدورة 37، قبل عام من انعقادها.

وكشفت الإدارة في آخر أيام الدورة 36، عن بوستر الدورة 37، وذلك بصورة الإسكندر حارس الإسكندرية.