 قبل عام من انعقادها.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن شعار الدورة 37 - بوابة الشروق
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قبل عام من انعقادها.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن شعار الدورة 37


نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 12:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 12:34 ص

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، شعار الدورة 37، قبل عام من انعقادها.

وكشفت الإدارة في آخر أيام الدورة 36، عن بوستر الدورة 37، وذلك بصورة الإسكندر حارس الإسكندرية.

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