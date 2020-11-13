«أنصار الله» لبرنامج الغذاء العالمي: العمل الإنساني يجب أن يبقى إنسانيا

وجه القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، اتهامات إلى برنامج الغذاء العالمي بأنه "يسيس عمليات الإغاثة في اليمن".

ودعا محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، المشاركين في اجتماع لكبار المسؤولين الإنسانيين الذي ينظمه الاتحاد الأوربي والخارجية السويدية بتاريخ 12 و13 نوفمبر الحالي، إلى "وضع ضوابط شديدة تحد من ممارسة برنامج الغذاء التصنيف السياسي لمن يرفض سياسات أمريكا، كونه يمنح أو يمنع وفق ذلك".

وأضاف عبر تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "العمل الإنساني يجب أن يبقى إنسانياً، وأن تكون أولوية اجتماعكم العمل هذا عند مراجعة التطورات والتخطيط للمستقبل".

واتهم الحوثي أيضا، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء، ديفيد بيزلي، بإيقاف وصول المساعدات لصنعاء والمحافظات التابعة لها، وقال الأخير إنه "قام فقط بتحفيف المساعدات في المناطق التي تقبع تحت سيطرة أنصار الله".