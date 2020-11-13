هيثم دبور: الكتابة بالنسبه له مغامرة وقدمت في «صليب موسى» شكل أدبي نادر

قال الكاتب والسيناريست هيثم دبور، إن فعل الكتابة بالنسبه له هو مغامرة وتجربة أكثر منه أي شيء آخر، وأنه يحاول طوال الوقت أن لا ينغمس في شهوة «الأكثر مبيعًا»، فإذا أصدر كتاب ساخر ولاقى نجاحًا بين القراء، لا يُصر على تأليف كتاب آخر من نفس النوع؛ بل يكتب ما يُريد كتابته حينها، سواء خرج في شكل ديوان شعرى أو كتاب ساخر أو نص روائي مثلما حدث مؤخرًا مع «صليب موسى».

وأضاف: «ما يشغلني طوال الوقت هو أن أكون ابن سني، وأن تتطور مؤلفاتي بشكل يرضيني، وآلا أصبح أسير لكتابة ما يطلبه الجمهور، وشهوة أن أكون صاحب كتاب جديد كل سنة»، ولذا لم أكتب مؤلف جديد لما يزيد عن الثلاثة سنوات قبل كتابة «صليب موسى»، مشيرًا إلى أنه قدم خلالها شكل أدبي نادر وهو التشويق التاريخي «historical thriller».

وتابع «دبور» أن العمل الصحفى ساعده في تأليف «صليب موسى»، إذ قام بعدة زيارات ميدانية لدير سانت كاترين أثناء عمله على ملف صحفي عام 2010، وحينها نمت علاقته بالدير وأغرته المعايشة والبحث والكتابة عنه.

الرواية تنتمى لأدب التشويق والإثارة المبنى على وقائع تاريخية؛ وتدور أحداثها حول جريمة قتل غامضة يروح ضحيتها أحد الرهبان بدير سانت كاترين فى سيناء، لتأخذنا الرواية فى رحلة مليئة بالغموض والمتعة عبر 380 صفحة لحل لغز جريمة القتل، واكتشاف الدير، والمنطقة المحيطة به، وعلاقة الدير بالبدو هناك، وغيرها من الأمور الشيقة المتعلقة بهذه المنطقة الثرية تاريخيا وجغرافيا وإنسانيا.

قام «دبور» ببحث تاريخى وجغرافى موسع على مدى فترة زمنية امتد إلى أربعة سنوات ظل خلالها يتردد على تلك المنطقة من أجل جمع المعلومات اللازمة حول الرواية.