بايدن يفوز في أريزونا ويعزز انتصاره في الانتخابات الأمريكية

فاز جو بايدن في ولاية أريزونا معززا انتصاره في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في 3 نوفمبر في الولايات المتحدة، كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المعسكر الديمقراطي في هذه الولاية منذ 1996.

وأعلنت قنوات "ان بي سي" و"ايه بي سي" و"سي بي اس" و"سي ان ان"، أن المرشح الديمقراطي فاز فارق أكثر من 11 ألف صوت في هذه الانتخابات التي شهدت منافسة حادة.

وكانت قناة "فوكس نيوز" ووكالة أسوشيتد برس أعلنتا فوز بايدن في هذه الولاية في ليلة الانتخابات ما اثار غضب خصمه الجمهوري دونالد ترامب.

وبعد فوزه في ولاية أريزونا، أصبح جو بايدن يتمتع بتأييد 290 من كبار الناخبين، بينما كان يحتاج إلى 270 ناخبا للفوز في الانتخابات الرئاسية ودخول البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وما زال دونالد ترامب يرفض الاعتراف بفوز منافسه الديموقراطي، بعد أكثر من أسبوع على الانتخابات.

ولم يتم بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع في ولايتين هما كارولاينا الشمالية وجورجيا.