الحكومة الألمانية لا تعتزم تخفيف قيود كورونا حاليا

بعد انقضاء أسبوعين من الإغلاق الجزئي لاحتواء جائحة كورونا في ألمانيا، أشارت الحكومة اليوم إلى أنها لا تعتزم التخلي عن القيود في الوقت الحالي.



وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الجمعة في برلين: "بالنسبة للحكومة الاتحادية، يمكنني القول إنه بالنظر إلى هذه الحالة لا يمكن توقع تخفيف القيود يوم الاثنين المقبل".



ومن المقرر أن تجري المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات مناقشات يوم الاثنين المقبل بشأن القيود التي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين.



وكان من المقرر سلفا استمرار هذه القيود طوال شهر نوفمبر الجاري، إلا أن تصريحات زايبرت تشير إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات أو كيفية سير الأمور بعد ذلك.



وأشار المتحدث إلى تزايد عدد الإصابات بالفيروس، وقال: "لقد تسطحت الزيادة في الأعداد، لكنها لا تزال تتزايد"، مضيفا أن يتعين الانتظار حتى تأتي الإجراءات أُكولها، وقال: "كل يوم له أهمية"، مضيفا أنه من السابق لأوانه إصدار حكم نهائي على الوضع، مضيفا أن البلاد ستخاطر بزيادة الإصابات حال تم تخفيف قيود كورونا.