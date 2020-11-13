إثيوبيا تسحب الآلاف من قواتها العاملة فى الصومال

سحبت إثيوبيا آلاف الجنود الذين يساعدون الحكومة الصومالية في مكافحة تمرد حركة الشباب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، مما أثار مخاوف من حدوث فراغ أمني في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

ويأتي رحيل القوات الإثيوبية من الصومال في الوقت الذي يواصل فيه جنود الجيش الاتحادي قتال القوات الموالية للحزب الحاكم في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.

وفي الشهر الماضي،قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكبار مستشاريه إنه يفكر أيضاً في سحب القوات الأمريكية من الصومال.

وقال الأشخاص الثلاثة إن إثيوبيا تعيد نشر نحو 3 آلاف جندي للمساعدة في هجوم تيجراي ، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام .

وأضافوا أن القوات التي يتم سحبها تابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية ولا تتبع قيادة قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال والتي يبلغ قوامها 5 آلاف جندي.