 محافظ كفر الشيخ: تلقينا 96 ألف طلب تصالح بقيمة 451 مليون جنيه - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ: تلقينا 96 ألف طلب تصالح بقيمة 451 مليون جنيه

محمد نصار
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 7:04 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 7:04 م

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مد فترة التصالح شهرا أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية إلى 50 جنيها، بالإضافة إلى تخفيضات جديدة بمدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة؛ ما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 96 ألفا و28 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية بقيمة 451 مليونا و590 ألف جنيه.

وأكد أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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