بيلوسي تدعو لمفاوضات بشأن حزمة تحفيز دون أن تقدم اقتراحات جديدة

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي مرة أخرى إلى إجراء مفاوضات مع الجمهوريين بشأن حزمة تحفيز مالي لمواجهة آثار كورونا ، قائلة إن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 "يمثل " أقصى درجات الخطر"، بينما أحجمت عن تقديم مقترحات جديدة بشأن حل وسط.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت بيلوسي في مؤتمر صحفي مقتضب اليوم الجمعة في مبنى الكونجرس، إننى أحث الجمهوريين على الاعتراف بالأزمة والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل العمل على التخفيف من أزمة كوفيد - 19 .

ويعود مجلس النواب إلى الانعقاد الأسبوع المقبل، مع عدم تحديد جدول زمني علني لأي تجديد في مفاوضات حزمة الحوافز والمساعدات الخاصة بمواجهة آثار فيروس كورونا .

ويوم الخميس، شدد السناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، والذي كلفه البيت الأبيض هذا الأسبوع بتمثيل الجانب الجمهوري بشأن القضية، على معارضته لأي حزمة مساعدات بالحجم الذي تريده بيلوسي.