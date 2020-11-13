ممثلو الادعاء يشتبهون في مساعدة 21 شخصا لمنفذ هجوم فيينا

ذكرت المتحدثة باسم الادعاء النمساوي نينا بوسيك اليوم الجمعة أن الأسماء التي تضمها قائمة من أشخاص يشتبه بأنهم شركاء المسلح الذي نفذ هجوما مميتا في فيينا ارتفعت إلى 21 شخصا.



وقال المحقق الشرطي الرئيسي في القضية ميخائيل لوهنجر في مؤتمر صحفي في فيينا إن المشتبه فيهم ،الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و28 عاما، لم يشاركوا مباشرة في واقعة إطلاق النار التي راح ضحيتها خمسة أشخاص بينهم المهاجم الأسبوع الماضي.



وجرى احتجاز عشرة من المشتبه فيهم.



وقالت المتحدثة باسم الادعاء في فيينا نينا بوسيك: "إنه يشتبه في كونهم ساهموا في الجريمة قبل الهجوم الإرهابي وكونهم أعضاء بجماعة إرهابية ومنظمة إرهابية".



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أطلق منفذ الهجوم النار بشكل عشوائي في الثان من تشرين ثان/نوفمبر الماضي ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين شخصا في وسط فيينا قبل أن تقتله الشرطة.



وقال لوهنجر إن المهاجم الذي كان يحمل جنسيتي النمسا ومقدونيا الشمالية، استخدم بندقية صربية ومسدس سوفيتي الصنع وكذلك ذخيرة مصنوعة في صربيا والصين.



غير أن لوهنجر قال إن الشرطة مازالت تحقق في كيفية وصول الأسلحة إلى النمسا.