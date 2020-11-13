أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 12، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 إلى 12 نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو حول أنشطة وزارة الزراعة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وأشار التقرير إلى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة "ديمي" في مصر، وكذلك المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء، فضلا عن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء، ووزراء الزراعة والتموين، ومحافظ الوادي الجديد، حيث تناول الاجتماع متابعة تطورات عدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة في محافظة الوادي الجديد.

وأشاد مجلس الوزراء - خلال اجتماعه الماضي - بقرار اليابان السماح بدخول المنتجات الزراعية المصرية، وذلك في إطار دعم علاقات التعاون المشتركة بين الدولتين، حيث أشار وزير الزراعة خلال الاجتماع، إلى جاهزية محافظات: الجيزة، الفيوم، الأقصر والدقهلية لتطبيق منظومة كارت الفلاح، مؤكدا أنه يتم تطبيق المنظومة بصورة جيدة جداً، ولافتا إلى استمرار الجهود لاستكمال المحافظات المتبقية.

وأدلى وزير الزراعة خلال الأسبوع الماضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر، حيث أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين العملية الانتخابية وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وضمن الأنشطة أيضا التي قام بها وزير الزراعة، خلال الأسبوع الماضي، تفقده والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ومحمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عددا من المشروعات الزراعية ومنظومة تحديث الري الحقلي، بمركز الداخلة، حيث تم زيارة مشروعات الصوب الزراعية ومشروع إنتاج الحرير الطبيعي علي مساحة 50 فدانا بقرية أسمنت بالداخلة.

وشدد وزير الزراعة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء بالاستعداد المسبق لأي موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع دخول فصلي الخريف والشتاء، ومراجعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بذلك.

كما التقى وزير الزراعة، محمد الياس السفير السوداني الجديد لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين، حيث أكد على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أشكال الدعم للسودان الشقيق، في جميع المجالات، لاسيما قطاع قطاع الزراعة نظرا لخبرة مصر الكبيرة في هذا المجال، وكذلك بحث مع اللواء محمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، خطوات الإسراع بتطوير مراكز تجميع الألبان تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، لتوفير منتجات ألبان بجودة عالية وغذاء صحي آمن يحافظ على صحة المواطنين.

‏ وأعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تكثيف الإشراف البيطري الكامل علي أسواق الماشية من خلال مديريات الطب البيطري بالمحافظات، فضلا عن ترقيم وتسجيل الحيوانات المترددة على الأسواق، وكذلك تحصينها ومنع دخول أي حيوانات عليها أعراض ظاهرية لإصابات مرضية والتعامل البيطري معها، وكذلك الاشراف على تنظيف الاسواق وتطهيرها عقب نهاية يوم انعقاده، كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ملخصا بما تم من أنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث تم إصدار 441 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، كما تما الموافقة على تسجيل 192 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 136 محلية، 56 مستوردة، وفقا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، كما تم إصدار 8 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، طبقا لمعايير واشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وعلى صعيد انشطة المراكز البحثية خلال هذا الأسبوع، عقدت دورة تدريبية حول متطلبات الأيزو 2017:17025، شارك فيها 63 متدربا من 6 معاهد ومعامل بحثية بمركز البحوث الزراعية، وذلك تمهيدا لاعتماد معامل المركز، كما نظم المركز 3 مدارس حقلية لمحصول بنجر السكر في محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية، بالاشتراك مع المعمل المركزي لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.

وكرم مركز بحوث الصحراء 30 من الباحثين الفائزين بجوائز النشر العلمي الدولي، وذلك في إطار تشجيع الباحثين ومعاونيهم بمركز بحوث الصحراء على الاهتمام بنشر بحوثهم في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالية وتشجيعا للمتميزين، مما يعزز من مكانة وتصنيف المركز.