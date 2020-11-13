قال عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شاهد ما وصلت إليه الرقمنة بالمحافظة خلال جولة اليوم، مشيرًا إلى أنه راجع أيضًا منظومة تقنين أوضاع قانون التصالح.

وأضاف الغضبان، في مداخلة هاتفية لفضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن نسبة التصالح على مخالفات البناء وصلت إلى أكثر من 84%، متابعًا: «شاهد المنظومة المقترحة لإصدار تراخيص البناء، التي سيتم تطبيقها في القريب العاجل».

وأشار إلى أن «مدبولي» تفقد التغيرات المكانية التي دخلت حديثًا في بور سعيد، باعتبارها المنظومة التي تتابع التعديات على أملاك الدولة بصفة عامة، وكذا أسلوب الدولة لمواجهة هذه التعديات، فضلًا عن محطة تتقية المياه، التي ستغذي جنوب المحافظة بالمياه الحلوة خلال الفترة المقبلة.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الخميس، زيارة إلى محافظة بورسعيد؛ لتفقد تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.