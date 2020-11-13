رئيس وزراء إيطاليا على ثقة في استقرار منحنى إصابات كورونا

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي إنه من المرجح أن يظهر التقرير الخاص بمستجدات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم الجمعة استقرار منحنى الإصابات بالوباء.



وكان من المقرر أن تصدر وزارة الصحة الإيطالية تحديثًا أسبوعيًا عن منحنى الإصابات، بما في ذلك تقدير "معدل التكاثر الأساسي" للعدوى، وهو مؤشر رئيسي يتتبع مدى سرعة انتشار الفيروس.



وأضاف كونتي خلال فعالية استضافها الاتحاد العام لنقابات العمال في إيطاليا: " اثق في أن معدل التكاثر الأساسي على المستوى الوطني سينخفض اليوم من نسبة 7ر1 بالمئة" وهي القيمة المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين.



وتابع رئيس الوزراء الإيطالي: "يعني هذا أن التدابير التي اتخذناها بدأت في إحداث بعض التأثير. إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون ذلك مشجعًا".



وحتى أمس الخميس، لم يتضح ما إذا كانت الموجة الثانية من تفشي الفيروس في إيطاليا أصبحت تحت السيطرة، حيث تشهد البلاد تقلبا في أعداد المصابين بالفيروس بدءا من يوم الثلاثاء فصاعدا، مع تسجيل الإصابات اليومية ما بين 33000 و 38000 حالة.