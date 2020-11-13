أعلنت لجنة أزمة كورونا النمساوية برئاسة المستشار سباستيان كورتس، أنها سوف تعلن غدا السبت مجموعة من الإجراءات المشددة الجديدة؛ لمواجهة الارتفاع الكبير فى إصابات فيروس كورونا المستجد فى البلاد، والتى ناهزت اليوم 10 آلاف حالة.



وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية -في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إن اللجنة فى اجتماعها اليوم بحضور وزير الداخلية كارل نهيمر ونائب المستشار فيرنر كوجلر ووزير الصحة رودولف أنشوبر توافقت على عودة البلاد الى إغلاق شبه كامل كما كان الحال عليه في مارس الماضي.



وأوضحت المصادر أن اللجنة توافقت على ضرورة التدخل السريع؛ لوقف التحميل الزائد على المستشفيات مع إغلاق المتاجر والمدارس أيضا لمدة نحو 3 أسابيع.



وأشارت إلى أن اللجنة أبدت انزعاجها من أن الإجراءات الحالية لم تقلل عدد الإصابات اليومية، والتى سجلت اليوم 9 آلاف و586 حالة، مؤكدة اتفاق اللجنة على ضرورة تشديد تطبيق قيود الخروج التي تطبق حاليًا فقط من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا.