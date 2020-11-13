هولندا تحظر جميع الألعاب النارية في احتفالات رأس السنة هذا العام بسبب كورونا

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أعلنت السلطات الهولندية أنها ستحظر جميع الألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة لهذا العام.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يأتي لمنع خدمات الطوارئ الطبية التي توظف بكثافة لمقاومة أزمة كورونا من الاضطرار إلى التعامل مع الإصابات الناجمة عن الألعاب النارية ليلة رأس السنة الميلادية.

وأعلنت وزيرة الدولة لقطاع الطوارئ ستينتي فان فيلدهوفن اليوم الجمعة أنه سيتم تعويض هذا القطاع الصناعي عن خسائره بسبب هذه الخطوة بما يناهز 40 مليون يورو.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية (أ. ن. ب) أن هذه الأموال ستقدم للتجار الذين يعملون في مجال تخزين المقذوفات والألعاب النارية الأخرى.

وقالت الوكالة إنه ليس من الضرورى التخلص من مخزون هذه الألعاب، وإنما يمكن بيعها العام المقبل.

ولن تتأثر المفرقعات الصغيرة والشموع المبهرة بهذا الحظر.

يسود نوع من الحماس الشديد لممارسة إطلاق المقذوفات المضيئة والألعاب النارية الأخرى في هولندا بمناسبة السنة الجديدة ، برغم إصابة الكثيرين بسببها، حيث تم نقل 1300 شخص العام الماضي للعلاج داخل المستشفيات أو عيادات الأطباء.

وفضلا عن ذلك تعرضت طواقم الإسعاف الطبي لاعتداءات خلال صخب تلك الليلة في احتفالات العام الماضي.