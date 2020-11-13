ولي العهد السعودي: قضينا على مشروع ايديولوجي صُنع على مدى 40 سنة

ذكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن بلاده استطاعت القضاء على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 سنة، مشيرا إلى أن التطرف لم يعد مقبولا في المملكة، ولم يعد يظهر على السطح، بل أصبح منبوذا ومتخفيا ومنزويا.

وأكد الأمير محمد بن سلمان في كلمة له نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم الخميس "أننا سنستمر في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة" مشيرا إلى أن "السعوديين أثبتوا سماحتهم الحقيقية ونبذهم لهذه الأفكار التي كانت دخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين، ولن يسمحوا أبدا بوجوده بينهم مرة أخرى".

وأضاف "أن خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان كمبرر". وتابع "هذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاد من المتطرفين، وهو مرفوض بطبيعة الحال".

وأكد بن سلمان أن "المملكة... تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف"، مشيرا إلى أنها "ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرم هذه العمليات الإرهابية ويحرم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق". وقال ولي العهد السعودي "إننا نتوعد كل من تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية".

وأضاف بن سلمان: "نأمل أن يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب".

وأضاف ولي العهد أنه "منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى عام 2017، يكاد لا يمر عام بدون عملية إرهابية". مشيرا إلى أنه " وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل، بل أنه بين عام 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها".

وفي سياق آخر، أكد بن سلمان أن بلاده عملت "على تمكين المرأة في المملكة في العديد من المجالات مشيرا إلى أن المرأة باتت اليوم شريكا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعا دون تفرقة".

وقال بن سلمان إن المرأة السعودية في السابق لم تكن تستطع السفر بدون تصريح، أوحضور المناسبات الرياضية والثقافية، أوقيادة السيارة، أوممارسة الكثير من الأعمال، أو إنهاء قضاياها دون محرم، مشيرا إلى أن "المرأة عانت من ذلك لعشرات السنين، أما اليوم فتعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة".

وأوضح "أنا لا أتطرق إلى قيادة المرأة للسيارة فقط، انا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل. فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% الى 31 % ".