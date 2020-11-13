 العاهل السعودي وولي عهده يعزيان رئيس موزمبيق في ضحايا مذبحة ملعب كرة القدم - بوابة الشروق
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العاهل السعودي وولي عهده يعزيان رئيس موزمبيق في ضحايا مذبحة ملعب كرة القدم

أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 3:06 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 3:06 م

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء اليوم الجمعة، لرئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.
وقال العاهل السعودي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - "علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المُشين".
وأعرب الملك سلمان عن أحر التعازي وصادق المواساة، مؤكدا أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه.
كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة مماثلة للرئيس الموزمبيقي.


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