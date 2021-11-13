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تحيي فرنسا الذكرى السادسة لهجمات باريس الإرهابية، التي راح ضحيتها 130 شخصا، في خضم محاكمة المتهمين.

وتحيي سلطات باريس وسان دوني في ضاحية العاصمة الفرنسية، هذه الذكرى، في وقت تثير المحاكمة التاريخية الجارية حاليًا مشاعر الضحايا، وترسم ذاكرة جماعية لهذه الاعتداءات.

وبدأ رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس برفقة رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو، جولته لإحياء الذكرى بوضع إكليل من الزهور ثمّ الوقوف دقيقة صمت أمام ستاد دو فرانس.

ثم توجها إلى الباحات الخارجية للمقاهي وقاعة باتاكلان للعروض الموسيقية في باريس، حيث قتلت مجموعة تابعة لتنظيم داعش 130 شخصًا وأصابت أكثر من 350 آخرين بجروح عام 2015.

من جانبها، وضعت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي تختتم السبت زيارة لفرنسا استمرّت 4 أيام، بعد الظهر باقة ورود بيضاء قبالة الباحة الخارجية لحانة "لو كاريون".