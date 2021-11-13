 الأمن التونسي يعتقل نائبا في البرلمان بعد حكم سجنه في قضية تحرش جنسي - بوابة الشروق
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الأمن التونسي يعتقل نائبا في البرلمان بعد حكم سجنه في قضية تحرش جنسي

(د ب أ)
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 4:31 م | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 4:31 م

أوقف الأمن التونسي النائب في البرلمان زهير مخلوف تنفيذا لحكم صادر عن محكمة بسجنه في قضية أخلاقية.

وقالت وزارة الداخلية اليوم السبت إنها ألقت القبض على مخلوف في ضيعة فلاحية بجهة نابل، بعد 24 ساعة من صدور الحكم.

وأصدرت محكمة نابل حكما بالنفاذ العاجل لمدة عام ضد مخلوف في قضية تحرش جنسي قامت بتحريكها ضده طالبة في 2019.

وواجه مخلوف، الذي كان مرشح حزب "قلب تونس" عن دائرة نابل في الانتخابات التشريعية، تهمة التحرش الجنسي والمجاهرة بما ينافي الحياء.

وبعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية في البلاد ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وضع زهير مخلوف قيد الإقامة الجبرية في أغسطس الماضي قبل رفعها في العاشر من أكتوبر الماضي.

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