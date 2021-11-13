الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار المهام العسكرية في سوريا حتى القضاء على داعش

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استمرار مهمتها العسكرية في سوريا حتى القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - أن استمرار المهمة العسكرية يرجع إلى أن الجماعات الإرهابية مثل "داعش" في سوريا تهدد الأمن القومي الأمريكي والشعب السوري بشكل مباشر.

وكان نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين قد أعلن - في اجتماع مع قادة "المجلس الوطني الكردي" المعارض يوم الأربعاء الماضي - أن الجيش الأمريكي سيستمر بالوجود العسكري في شمال شرقي سوريا لثلاثة أسباب، تشمل منع عودة "داعش" وتأمين استقرار المنطقة ودعم العملية السياسية.