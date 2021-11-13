 الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار المهام العسكرية في سوريا حتى القضاء على داعش - بوابة الشروق
السبت 13 نوفمبر 2021 1:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار المهام العسكرية في سوريا حتى القضاء على داعش

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
أ ش أ
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 11:27 ص

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، استمرار مهمتها العسكرية في سوريا حتى القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - أن استمرار المهمة العسكرية يرجع إلى أن الجماعات الإرهابية مثل "داعش" في سوريا تهدد الأمن القومي الأمريكي والشعب السوري بشكل مباشر.

وكان نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين قد أعلن - في اجتماع مع قادة "المجلس الوطني الكردي" المعارض يوم الأربعاء الماضي - أن الجيش الأمريكي سيستمر بالوجود العسكري في شمال شرقي سوريا لثلاثة أسباب، تشمل منع عودة "داعش" وتأمين استقرار المنطقة ودعم العملية السياسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك