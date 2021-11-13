قال سفير مصر لدى فرنسا السفير علاء يوسف إن فرنسا تدرك مدى أهمية مصر ودورها في الشرق الأوسط، حيث إن مصر بمثابة "رمانة ميزان" للمنطقة العربية؛ وتقوم بدور مهم في نشر الاستقرار داخل المنطقة.

ونوه يوسف - خلال تصريحات خاصة لفضائية (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم السبت - بأن المجتمع الدولي يعظم دور مصر الفعال في حل الأزمة الليبية، حيث إن مصر فاعل رئيسي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية في ليبيا.

واستعرض، مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه ليبيا، التي نالت التقدير والاحترام من قبل الجميع، لافتا إلى أن حديث الرئيس السيسي - أمس - عن ليبيا نال تقدير الجميع، مؤكدا أن موقف مصر تجاه ليبيا ثابت ولن يتغير.

وأشاد السفير يوسف، بمستوى العلاقات المتنامية بوضوح - منذ سنوات - بين مصر وفرنسا، معتبرا أن "التعاون العسكري بمثابة قاطرة للتعاون الثنائي بشكل عام".