مبادرة ألمانية: نقل 148 شخصا من أفغانستان بطائرة مستأجرة

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أعلنت منظمة مبادرة "جسر كابول الجوي" ومقرها برلين أنها نقلت 148 شخصا من أفغانستان إلى ألمانيا.

وقالت المنظمة إن طائرة مستأجرة ممولة من تبرعات وتشغلها شركة الطيران الأفغانية "كام إير" قامت برحلة اليوم السبت من كابول إلى إسلام أباد في باكستان.

وكان على متن الطائرة اثنان من مراقبي الحركة الجوية الأفغان الذين عملوا من قبل لصالح الجيش الألماني "بوندسفير" إضافة إلى "موظفين محليين آخرين وأشخاص معرضين للخطر من قائمة حقوق الإنسان وعائلة ألمانية".

وحتى الآن لم تقدم وزارة الخارجية أو وزارة الدفاع أية معلومات عن هذا الأمر.

وفي أعقاب وصول حركة طالبان الإسلامية المتشددة إلى السلطة صنفت وزارة الدفاع الألمانية هذا الأسبوع 13 مراقبا أفغانيا للحركة الجوية كانوا يعملون بعقود عمل كموظفين محليين.

ويتم إدخال هؤلاء الآن ضمن إجراءات التوظيف المحلي في ألمانيا مما يتيح الحماية الألمانية لهم.

وتتهم مبادرة "جسر كابول الجوي" الحكومة الألمانية بالتباطؤ في تنفيذ عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وتعمل المبادرة في أفغانستان "بشكل مستمر على إجلاء الأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان".

وللمرة الأولى منذ إنشاء الجسر الجوي للجيش الألماني في آب/ أغسطس الماضي، قامت الحكومة الاتحادية الألمانية بإجلاء المواطنين الألمان والموظفين المحليين السابقين وغيرهم من الأفغان المعرضين للخطر من كابول بطائرة مستأجرة.

وأعلنت وزارة الخارجية على موقع تويتر يوم الأربعاء الماضي أنه تم إخراج ما مجموعه 329 شخصا بما في ذلك أسر العاملين من البلاد، مشيرة إلى أنهم نقلوا أولا إلى قطر ثم إلى ألمانيا.