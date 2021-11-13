«الكويت الوطنى ــ مصر» يمنح «مدكور للمشروعات» تمويلا بقيمة 850 مليون جنيه

وافق بنك الكويت الوطنى ــ مصر على منح شركة مدكور للمشروعات تمويلا بقيمة 850 مليون جنيه لتنفيذ الأعمال المسندة للشركة من وزارة الإسكان لإحلال وتدعيم شبكات كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض ببعض قرى مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر.

قال ياسر الطيب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك إن قيام الكويت الوطنى مصر بتمويل هذا المشروع الضخم إنما يأتى فى إطار إستراتيجية البنك نحو دعم خطط الدولة فى تمويل المشروعات القومية الكبرى، ولاسيما مشروعات الكهرباء لما تمثله من أهمية كبرى باعتبارها الركيـزة الأساسية للتنميــة فــى شتى مجالات الحيــاة والمحرك الأساسى لكل الأنشطة الاقتصادية من أجل إحداث التنمية الشاملة فى جميع المجتمعات حيث تسعى جميع دول العالم إلى تأمين احتياجاتها من الكهرباء

وأضاف الطيب: «من ناحية آخرى فإن مبادرة مصرفنا بتمويل هذا المشروع الكبير إنما جاءت لما له من تأثير مباشر وايجابى على الحياة اليومية للمواطنين خاصة أهالينا فى قرى مصر وما يسهم به من تحسين ظروفهم وأحوالهم المعيشية وذلك سعيا منا لمؤازرة الدولة فى مشروعها القومى لتطوير قرى الريف المصرى والارتقاء بحياة المواطنين فى إطار المبادرة الرئاسية ــ حياة كريمة».

وقال عمرو الألفى رئيس قطاع الاعمال بالبنك إن بنك الكويت الوطنى ــ مصر قد انتهج منذ عدة سنوات استراتيجية واضحة المعالم لدعم وتمويل المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتى تساند الدولة فى خطتها المستقبلية وأن قيام مصرفنا بتمويل هذا المشروع الحيوى يعد نموذجا واضحا لهذه الاستراتيجية لما له من جدوى اقتصادية عظيمة، فضلا عما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة فى مساندة الخطط التنموية للدولة والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.