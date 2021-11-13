تقرير: الجيش الألماني يعتزم حشد 12 ألف جندي لمكافحة كورونا

ذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أن الجيش الألماني يعتزم حشد 12 ألف جندي لدعم المستشفيات والسلطات الصحية المثقلة بالأعباء بحلول عيد الميلاد (الكريسماس) بسبب تدهور الوضع الوبائي لكورونا.

وبحسب تقرير المجلة في عددها الصادر اليوم السبت، سيشارك المساعدون من الجيش في إعطاء التطعيمات المعززة وتقديم الاختبارات السريعة أمام دور رعاية المسنين والمستشفيات.

وأضافت المجلة أن الليفتنانت جنرال، مارتن شيلايس، الذي يقود مهمة الإغاثة في الجيش الألماني منذ بداية الجائحة، قدم مقترحا بهذا الشأن لوزارة الدفاع أمس الجمعة.

ووفقا للمقترح، سيكون 6 آلاف مساعد عسكري مستعدين بالزي الرسمي بحلول نهاية تشرين ثان/نوفمبر الجاري، وسيصل عددهم إلى 12 ألفا بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أصدرت وزيرة الدفاع أنجريت كرامب-كارنباور تعليمات قبل أيام قليلة بأن يستعد الجيش الألماني مجددا لزيادة المساعدة الإدارية لمواجهة كورونا.

وكتبت "دير شبيجل" أن الجيش الألماني لم يساعد سوى بنحو 10 آلاف جندي خلال المراحل الحرجة من الجائحة. ونظرا للوضع الحرج الحالي، ستشارك وزيرة الدفاع في المشاورات المقرر أن تجريها المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات يوم الخميس المقبل بشأن الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة الارتفاع القياسي في الإصابات بكورونا.

وبحسب تقرير المجلة، من المتوقع اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، تقديم طلبات للجيش الألماني من جميع الولايات الألمانية لتقديم المساعدة الإدارية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع أمس الجمعة: "في الوقت الحالي، نقدم مرة أخرى المزيد من الدعم بحوالي 570 جنديا داخل الإدارات الصحية في تتبع حالات الاختلاط. ويدعم 17 جنديا حاليا حملة التطعيم".

وبحسب بيانات المتحدث، يوجد في المستشفيات حاليا 48 فردا من الجيش الألماني "كأيدٍ مساعدة" لتقديم الدعم في الموقع.

ومنذ بداية الجائحة، تلقى الجيش الألماني أكثر من 8500 طلبا للمساعدة الإدارية من الولايات والبلديات. ووفقا لبيانات الوزارة، يتم حاليا تنفيذ 74 إجراء من المساعدة الإدارية في 40 من 411 مدينة ومنطقة وحيا في برلين.