أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم السبت، أن حالة وباء كورونا في البلاد خطيرة، مشيرا إلى أن الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مقلق للغاية .

وقال الرئيس النمساوي - في تصريحات اليوم - أن الطواقم الطبية التي تناضل من أجل حياة المرضى كل يوم، في أقصى حدودهم، موضحا أن هناك خطرا من زيادة الأعباء والتوقعات للأسابيع القليلة المقبلة لا تبشر بالخير.

وأضاف أنه لكي تظل البلاد قادرة على تقليل مخاطر العبء الزائد على وحدات العناية المركزة بشكل فعال، في الوضع الحالي الصعب يلزم اتخاذ تدابير ذات تأثير قصير المدى للغاية مضيفا أنه يجب تقليل الاتصالات الاجتماعية على نحو كبير .

وذكر الرئيس أنه أجرى مشاورات مع المستشار الاتحادي الكسندر شالينبرج ووزير الصحة فولفانج موكشتاين وبعض حكام الولايات حول الحاجة إلى إجراءات سريعة ومتسقة وقرارات واضحة حتى لو كانت غير ملائمة ولا تحظى بشعبية.

من جانب أخر، ذكرت وزارة الصحة النمساوية أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا واصلت ارتفاعها الحاد حيث سجلت 13 ألفا و152 إصابة جديدة و48 حالة وفاة خلال 24 ساعة .