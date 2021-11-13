الرئاسة: تفعيل إرادة الشعب الليبي لن يتحقق إلا من خلال إجراء الانتخابات

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ مخرجات مؤتمر باريس بشأن الأزمة في ليبيا تدور حول الموقف المصري بشكل أو بآخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن الموقف المصري استند إلى ضرورة تفعيل إرادة الشعب الليبي، وهو أمر لا يتحقق إلا من خلال إجراء الانتخابات.

وأشار إلى أنّ الأزمة الليبية طال أمدها، مشدّدًا على أهمية أن تكون هناك نهاية لهذا الأمر من أجل الشعب الليبي وأن تكون هناك أفق لصفحة جديدة أمام الأجيال المقبلة.

ولفت إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل ستكون محطة مفصلية في تاريخ التسوية السياسية للأزمة الليبية، مؤكّدًا التمسك المصري بإجراء هذا الاستحقاق الذي سيكون بداية صفحة جديدة لتكوين سلطة شرعية.

وأوضح أن كل اللقاءات التي تمت منذقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس تضمّنت تقديرًا كبيرًا تجاه السياسات المصرية الواعية.