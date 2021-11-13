 شيرين رضا تكشف عن أحدث أعمالها.. وموقفها من زواج ابنتها نور عمرو دياب - بوابة الشروق
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شيرين رضا تكشف عن أحدث أعمالها.. وموقفها من زواج ابنتها نور عمرو دياب

شيرين رضا
شيرين رضا

نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 6:49 ص | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 6:49 ص

قالت الفنانة شيرين رضا، إنّها ستشارك في فيلم كوميدي خلال الفترة المقبلة تحت اسم "بنات رزق"، ووصفته بأنه فيلم لذيذ وكوميدي.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "عندما جاء لي عرض فيلم بنات رزق رحبت به لأنني مللت من الأعمال الدرامية التي يحصرني الآخرون فيها".

وعن إعلان ابنتها نور عمرو دياب، زواجها من شاب إنجليزي، قالت شيرين: "أتمنى رؤية كريمتي سعيدة ولن أرفض زواجها".

وأوضحت أن الكثيرين يسيئون فهمها ويظنون أنها ضد الزواج، وقالت: "إيه العبط دا أنا مش عاوزة أتجوز لكن مش بفرض رأي على الناس، ومبخلفش بنت عشان أنكد عيشتها".

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