الرئاسة: تونس ترغب في نقل التجربة المصرية بمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ لقاء الرئيس عبد الفتاح مع رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن على هامش مؤتمر باريس بشأن ليبيا، كان اجتماعًا مهمًا جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أنّ الرئيس السيسي هنأها على أنّها أول سيدة في تاريخ تونس وربما في تاريخ المنطقة العربية تتولى رئاسة الحكومة في مرحلة غاية في الدقة والأهمية.

وأشار إلى أنّه رئيسة وزراء تونس أكّدت أن بلادها تنظر للتجربة المصرية بإعجاب كبير في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والنجاحات الكبيرة التي تحققت في مصر والتي تعتبرها تونس ملهمة وتريد نقلها إليها.

ولفت إلى أنّ الرئيس أكّد دعم مصر بكل الخبرات والقدرات لتونس، مشدّدًا على الاستعداد التام لتسخير كل إمكانيات مصر لنقل ما يرغبون في الإطلاع عليه من خبرات في كل المجالات.

ولفت إلى أنّ الرئيس السيسي أبدى دعمًا كبيرًا لتونس والإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكّدًا أنّ مصر تقف بكل إمكانياتها بجانب تونس.

يُشار إلى اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وتونس وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لاسيما على المستوى السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية التونسية ذات الصلة، بالنظر إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدوداً ممتدة مع ليبيا، فضلاً عن العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن الدولي، وكذا الدور المصري الفاعل في مختلف مسارات تسوية الأزمة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك عن طريق تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث عبر السيد الرئيس عن التقدير تجاه دعم الشقيقة تونس لموقف مصر بالتمسك للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، الامر الذي انعكس في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي.